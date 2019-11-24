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«Словоблуды и конъюнктурщики»: Путин обличает на съезде единороссов

Путин

По мнению Президента России Владимира Путина, словоблуды и конъюнктурщики при случае сдадут и «Единую Россию» и страну, сообщает DEITA.RU.

Об этом глава государства заявил, выступая на съезде партии «Единая Россия». Как считает Владимир Путин, у актива «Единой России» должна быть своя твердая внутренняя позиция.

Как считает Президент,  у партии «Единая Россия» и ее сторонников нет морального права «что-то недоделать или где-то схалтурить». Также единороссам нельзя прикрывать пустыми словами и популизмом свою несостоятельность и некомпетентность. 

Как пишет РИА ФАН, по мнению Владимира Путина, единороссы обязаны «терзать и трясти» чиновников на местах, добиваться принятия решений во всех сферах, где это необходимо. «Сами находите и поднимайте острые вопросы, не дожидаясь прямой линии, которая проводится у меня ежегодно. Старайтесь своими силами решать эти вопросы. Добиваться справедливости. Вы же видите сами, то больничку покажут развалившуюся, то еще что-нибудь, то школа, где дети чуть ли не в пятую смену учатся. На местах вы должны это видеть все, если чиновники не видят. Терзать их трясти, добиваться решений», - поставил Путин задачи единороссам.

«Если бы «Единая Россия» шла таким путем, о каком напутствует Путин, то Россия давно бы была в числе лидеров по экономическому развитию», - комментируют заявление главы государства российские пользователи Сети.

Дмитрий Санников

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