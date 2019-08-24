Хлеб
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Специалисты нашли в нём неуказанные вещества, сообщает DEITA.RU.

Частная компания "Росконтроль" в ходе экспертизы семи марок слоёного теста нашла в составе некоторых из них модифицированные жиры. 

Как отметили в организации, производители не пишут на упаковке о том, что в изделии содержится изменённый жир.

По словам специалистов, этот компонент не запрещено использовать при изготовлении слоеного теста, однако его содержание должно быть отражено в составе.

Кроме того, во всех продуктах, кроме теста производителя "Хлебный дом", было обнаружено небольшое содержание сорбиновой кислоты. Специалисты отмечают, что причиной этого могло стать использование изготовителем содержащего консервант маргарина.

Дмитрий Шевченко

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