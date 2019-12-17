Сложности со ввозом праворульных машин начнутся в 2020 году

Запрет на растаможку некоторых моделей стартует с 1 июля, сообщает DEITA.RU.



Обещанные запреты на использование праворульных машин на территории России понемногу начинают вводить. Напрямую запрета на езду на таких авто пока никто не вводит, зато сложности со ввозом гарантируют.

Как пишет АиФ, уже с 1 июля будущего года в Россию будет невозможно ввезти автомобили категории М2 и М3. Это самосвалы, спецтехника, грузовики с манипуляторами и автобусы. При этом ездить на таких авто по России все еще можно.

Пока прямого заперта на ввоз легковушек также не предусмотрен. Однако власти сделали все, чтобы ввезти автомобиль из Японии в Россию было сложно и дорого. Так, в 2020 году для всех ввезенных авто потребуется технический сертификат. Без него ГИБДД не поставит на учет. Его можно получить в России в аккредитованных лабораториях.

Елена Миронова