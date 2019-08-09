В каких регионах ДФО могут повториться скандальные сценарии Приморья и Хабаровского края, и что на самом деле происходит в регионах Дальнего Востока, информационному агентству DEITA.RU рассказал директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

В прошлом году Дальний Восток преподнес федеральному центру два эпичных провала из четырех, когда партия власти не смогла выиграть кампании по выборам губернаторов. В этом году в дальневосточном регионе будут выбирать глав еще в двух субъектах, и эксперты всерьез опасаются повторения приморского или хабаровского сценариев.

Так, все внимание сейчас приковано к Сахалину, где уже через месяц будут выбирать нового губернатора. Валерий Лимаренко, назначенный прошлой осенью врио главы региона, вроде успешно справляется с вызовами острова, но, по мнению эксперта, все равно находится в зоне риска и вполне может повторить приморский сценарий.

«Его избирательная кампания не смогла объединить сторонников даже на уровне костяка. Зато против него могут быть мобилизованы достаточно большие группы граждан, так как помимо общего протеста на острове присутствует элитное противостояние. Сахалин – это сфера интересов большого числа крупных ФПГ, начиная от нефтедобычи, заканчивая биоресурсами. Не зря идут разговоры о желании объединить остров с Приморским краем, например. И Лимаренко может оказаться таким же электорально слабым кандидатом, как Тарасенко в Приморье. В случае недобра им числа голосов, второй тур он совершенно точно не вытянет», - заявил Илья Гращенков.

Еще один дальневосточный регион, которому в этом году предстоят выборы губернатора – Забайкалье, где врио стал бывший зам бывшего главы Минвостокразвития Александр Осипов. Он борется за олимп с помощью экс-команды Владимира Миклушевского и следует всем последним политическим трендам. Правда, не без казусов. Так, недавно широко обсуждался скандал с его самовыдвижением, которое состоялось еще до принятия соответствующих поправок в краевое законодательство. Но вроде обошлось. По мнению эксперта, у врио нет серьезных соперников, но и сюрприз на выборах не исключен.

«Интересная ситуация в Забайкальском крае, где против врио Осипова не выдвинулась ни одна парламентская партия: ни ЛДПР, ни КПРФ, ни даже «Справедливая Россия». В числе конкурентов только РППС, Партия Роста и другие «спойлерские» проекты, а значит, при протестном голосовании в Забайкалье и вовсе может победить ставленник от «Партии Пенсионеров», - считает руководитель Центра развития региональной политики.

Неспокойно в Хабаровском крае, так как публичная критика губернатора Сергея Фургала привела к тому, что там всерьез обсуждают его досрочную отставку и собирают подписи в его защиту. Однако, по мнению эксперта, позиции оппозиционного лидера достаточно сильны, и «свергнуть» его так быстро не получится.

«Фургал – один самых рейтинговых губернаторов, так что убрать его уже не получится. Пытаются снижать его рейтинг путем медийных атак, но при его поддержке свыше 85% - это задача минимум на несколько лет. Кроме того, сегодня Фургал становится именем нарицательным, в том смысле, что при падении рейтинга «партии власти» регионам могут понадобиться свои Фургалы, кандидаты, способные выиграть выборы, но, в то же время, системные и готовые слушаться Кремль», - заявил он.

Эксперт отметил, что если в 2019 году оппозиция продолжит побеждать, то власть должна будет либо отказаться от прямых выборов и вернуться к назначениям, либо выдвигать на них политиков, а не менеджеров-технократов. И фигуры вроде Фургала должны стать образцом публичной политики «нового времени».

Такого молодого технократа якобы пророчат на место нового главы Камчатского края. В Сети распространяется информация, что вместо Илюхина, срок полномочий которого истекает в следующем году, могут назначить Леонида Петухова, директора Агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и экс-главу украинского холдинга Burisma. По мнению эксперта, это может означать, что регион рассматривают всего лишь как часть развития Севморпути, а это явно не понравится местным жителям.

«Если мыслить только федеральными проектами, исключая из них фактор людей, можно наткнуться на то же непонимание, с каким столкнулся Тарасенко в Приморье, когда инвестиции вроде бы пошли, и большие, но население не увидело в них своего места и проголосовало за региональную повестку. Население хочет понимать, где здесь его место. Сегодня на Камчатке только Илюхин и формирует смыслы внутреннего экономического развития, а местная оппозиция его конструктивно критикует, и это хороший подход «покусывания» власти. Поэтому, взвешивая все «за» и «против» нового срока Илюхина, федеральный центр вполне может решить не менять на переправе стабильного главу», - отметил Илья Гращенков.

Приморье, в прошлом году возглавлявшее топы федеральных новостей из-за невиданного скандала на выборах губернатора, в этом году притихло и не отсвечивает. По версии руководителя Центра развития региональной политики, занято наведением порядка и переформатированием региона. По мнению директора Центра развития региональной политики, федеральному центру сейчас не до Приморья, и это позволило приморскому губернатору уйти в тень.

«Федеральный центр и полпредство в ДВФО сейчас сфокусированы на других регионах Дальнего Востока – Сахалине, Камчатке, ЕАО, Хабаровском крае и Амурской области. Поэтому Приморский край на какое-то время выпал из сферы краткосрочных интересов, что дает Кожемяко возможность немного уйти в тень и заняться вопросами внутреннего управления», - отметил он.

Первыми вестниками наведения порядка стали два громких ареста, но, по мнению эксперта, это только начало.

«Глава Приморского края Олег Кожемяко должен полностью переформатировать регион под себя. Судьба Андрея Тарасенко показала, что, объединившись, элиты способны влиять на судьбу региона, а федеральный центр это не устраивает. С другой стороны, сам Кожемяко не в восторге от того, как прошла его избирательная кампания, на которую были потрачены колоссальные средства, и его отношения с Москвой, мягко говоря, охладели. Сегодня он пытается навести в субъекте порядок самостоятельно, опираясь только на собственные силы, задействуя, в основном, силовые институты. Один из ярких примеров – это старт антикоррупционной кампании, которая в ближайшем будущем должна сепарировать местные элиты на тех, кто не будет сопротивляться «новой метле» и отойдет от дел, и тех, кто постарается дать отпор новым хозяевам и против которых начнут серьезно работать. Так что «посадки», скорее всего, только начались, думаю, в будущем будет еще несколько громких дел», - заявил Илья Гращенков.

А нам остается только напомнить его слова о том, что точечные отставки едва ли возможны, ибо центр вряд ли решится добавлять еще одну проблему и в без того сложный букет, но от повторения сценариев Пушкарева и Хорошавина политическая структура дальневосточного региона явно не застрахована.

Светлана Алеутская