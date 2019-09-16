Случаи, когда садиться за руль строго запрещено

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Существует пять случаев, когда автомобилисту категорически запрещено садиться за руль. Самое интересно, что состояние алкогольного опьянения всего лишь один из этих пунктов, сообщает DEITA.RU.

Категорически запрещено управлять автомобилем в алкогольном опьянении. За это предусмотрен штраф в размере тридцати тысяч, а также лишение права управлять транспортным средством на срок до двух лет. Данная мера закреплена в Правилах дорожного движения.

Существует ряд медицинских препаратов, при употреблении которых также запрещено ездить за рулем. Речь идет о тех препаратах, которые ухудшают и реакцию, и внимание автономистов. В пункте 2.7 Правил дорожного движения об этом сказано. Перед тем как выпить таблетки, нужно ознакомиться с инструкцией на предмет психотропных компонентов или спиртосодержащих.

Не стоит куда-то ехать за рулем, если находитесь на больничном. Поднялась температура, тошнит или бросает в жар — все это может стать причиной серьезной аварии.

Также откажитесь от поездок, если переутомились. Усталость может не поводить водителю совершить резкий маневр, который может быть в дорожной обстановке так необходим.

Кроме того, согласно пункту 2.3.1 Правил дорожного движения, нельзя ездить за рулем, если автомобиль имеет какие-то технические неисправности.

Екатерина Брязгунова

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