Случаи, когда садиться за руль строго запрещено

Существует пять случаев, когда автомобилисту категорически запрещено садиться за руль. Самое интересно, что состояние алкогольного опьянения всего лишь один из этих пунктов, сообщает DEITA.RU.

Категорически запрещено управлять автомобилем в алкогольном опьянении. За это предусмотрен штраф в размере тридцати тысяч, а также лишение права управлять транспортным средством на срок до двух лет. Данная мера закреплена в Правилах дорожного движения.

Существует ряд медицинских препаратов, при употреблении которых также запрещено ездить за рулем. Речь идет о тех препаратах, которые ухудшают и реакцию, и внимание автономистов. В пункте 2.7 Правил дорожного движения об этом сказано. Перед тем как выпить таблетки, нужно ознакомиться с инструкцией на предмет психотропных компонентов или спиртосодержащих.

Не стоит куда-то ехать за рулем, если находитесь на больничном. Поднялась температура, тошнит или бросает в жар — все это может стать причиной серьезной аварии.

Также откажитесь от поездок, если переутомились. Усталость может не поводить водителю совершить резкий маневр, который может быть в дорожной обстановке так необходим.

Кроме того, согласно пункту 2.3.1 Правил дорожного движения, нельзя ездить за рулем, если автомобиль имеет какие-то технические неисправности.

Екатерина Брязгунова