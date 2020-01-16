«Слуга налога»: кто такой Мишустин

Названный Путиным преемник Дмитрия Медведева, Михаил Мишустин имеет за плечами десятки лет управленческого опыта в Федеральной налоговой службе, в том числе – в должности министра. DEITA.RU проанализировало итоги работы и главные достижения «эффективного менеджера и технократа», как его окрестили в российских СМИ.

Михаил Мишустин начал свою «фискальную карьеру» довольно давно: в 1998 он пришел работать в, тогда еще, Государственную налоговую службу (в этом же году сумев стать заместителем министра по налогам и сборам). Уже на этом этапе будущий кандидат в премьеры определился в своей профессиональной специализации – информационные технологии. В 2004-ом из ведомства, где он работал, власть сформировала Федеральную налоговую службу в том виде, каком мы ее знаем сегодня. Там Мишустин проработал еще 4 года, после чего в 2008 взял перерыв, и занялся инвестициями в составе UFG Asset Management. И наконец, в 2010 снова вернулся в ФНС – уже в должности руководителя, которому подвластны все доступные рычаги ведомства, не только управленческие, но и реформаторские.

Глобальных решений, которые были приняты при Мишустине в целях улучшения работы службы не так уж много. На самом деле их можно пересчитать по пальцам, однако все они ориентированы на информационные технологии, в которых министр кое-что смыслил. Это, отчасти, привело к тому, что в конце 2019 – начале 2020 года налоги оказались единственной областью, где зарегистрирован «прорыв» в государственном управлении.

Ключевой и самой крупной реформой Михаила Мишустина стало внедрение системы автоматизированного контроля за перечислением НДС в государственную казну. Это положило начало интересной тенденции: из года в год номинально уменьшать число внеплановых выездных проверок в отношении бизнеса. В 2019 году глава ФНС заявил, что их количество за 9 лет снизилось в 5 раз. А впрочем, зачем чаще? Ведь любую дихотомию в цепочке поставок, равно как и фактическую неуплату налога на добавочную стоимость, вычисляют алгоритмы. Быстро, и дьявольски эффективно. Уже к 2016 году такие разрывы снизились до 8% от всех операций, а к концу 2019-го упали до 0,6%. Именно реформу по контролю за НДС можно выделить, как одну из важнейших, что были приняты в ведомстве под «крылом» Мишустина.

За период работы министр внедрил еще ряд инициатив, каждая из которых усиливала и делала эффективнее процесс перечисления налогов россиянами в бюджет. Это, например, онлайн-кассы, в свое время заставившие малый и средний бизнес (особенно сферу общественного питания) изрядно понервничать при переходе на «кристально чистую» систему; технология подразумевала фиксацию прибыли на торговой точке прямо на месте и передачу данных напрямую в ФНС. Кроме того, любой гражданин получил возможность создать себе личный кабинет налогоплательщика – с любого устройства, от ноутбука до смартфона. Ну а самой резонансной новацией российских налоговиков стало внедрение в 2019-ом налога на профессиональный доход, в народе – «налог на самозанятых». Нельзя не отметить, что его платить можно в добровольном порядке – все в том же личном кабинете, отдавая в казну РФ от 4% до 6% своих доходов.

В результате Федеральная налоговая служба, по состоянию на сегодняшний день, является самой эффективной. Буквально все показатели ведомства, плановые или фактические, росли. И с 2017 года рост лишь ускорялся. По отчетным документам ФНС, три года назад в консолидированный бюджет РФ поступало чуть больше 17 триллионов рублей, тогда как в 2019-ом – на 23% больше. Это стало максимальным показателем за прошедшие 5 лет налоговой работы, а в опубликованным службой планах на текущий год – сохранить собираемость налогов и сборов (от предыдущей) на уровне 98%. Все вышеперечисленные достижения ФНС плавно огибают тенденцию падения доходов населения страны, которая началась уже более 5 лет назад.

Евгений Черемухин