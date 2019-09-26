«Слушать совершенно неинтересно» — Кожемяко не смог оправдаться за дороги

Вице-премьер Максим Акимов и руководитель Минтранса Евгений Дитрих жестко раскритиковали губернаторов тех регионов, где были сорваны сроки ремонта автомобильных дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за счет федеральных средств. Под раздачу попал и глава Приморского края Олег Кожемяко, сообщает DEITA.RU.

Среди отстающих регионов, помимо Приморья, были выделены такие субъекты Федерации, как Забайкалье, Чечня, Тува, Крым, Сахалин, Ненецкая и Еврейская автономии. Здесь властям совместно с дорожниками удалось выполнить план всего лишь на 30 процентов.

Чуть лучше, но тоже неважно, по словам первого зама главы Минтранса Иннокентия Алафинова, обстоят дела в Хабаровском, и Архангельском краях, Челябинске, Камчатке, Севастополе, а также на Калининградской области. В этих регионах работы выполнены всего лишь наполовину.

И если в регионах, где еще держатся стабильные положительные температуры, можно проводить ремонтные работы, то в северных областях незаасфальтированные дороги так и останутся разбитыми до следующего года.

Господин Алафинов отметил, что, если в некоторых регионах можно объяснить срыв сроков паводками, то в остальных — нет. Тут же о том, что работы не выполнены по причине разбушевавшейся стихии, заговорили дальневосточные губернаторы. Олег Кожемяко объяснил выполнение плана на 30 процентов отсутствием необходимой документации, а когда бумаги были готовы, начались дожди. Глава Приморья уточнил, что за 1,5 месяца в Приморье было всего лишь шесть солнечных дней. Ясная погода установилась только 6 сентября. Вице-премьер Еврейской автономии Николай Канделя также все свалил на непогоду.

Однако все доводы дальневосточников показались вице-премьеру Максим Акимову несостоятельными. «Все это слушать мне совершенно неинтересно»,— цитирует Акимова «Коммерсант». Акимов добавил, что дополнительное финансирование в 12,6 миллиарда рублей на новые дороги получат только регионы-ударники. А эти деньги должны были пойти на восстановление разрушенных и полуразрушенных мостов.

Екатерина Брязгунова