Cети 5G назвали немалой угрозой кибербезопасности России, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА новости.

Настороженность вызвала быстрота передачи данных, при которой становится возможной утечка сведений. Такие опасения озвучил руководитель службы кибербезопасности Сбербанка Сергей Лебедь.

Переход на новый уровень развития технологий – это шаг вперед и прогресс, но в то же время это и причина поостеречься, ведь все данные с телефонов мгновенно окажутся в облаке. И остановить этот процесс пользователи не успеют.

Улучшить скорость реагирования, защиту и реакцию в таких условиях – непростая задача. Десять гигабайт в секунду будет передаваться по Сети при переходе страны на 5G, и это в тридцать раз больше информации, чем при использовании 4G. А ведь ввести новый формат на территории России планируют к 2024 году, и высокоскоростная сеть появится в каждом городе - миллионнике.

В настоящее время операторы отбирают удобный для 5G диапазон 3,4-3,8 ГГц у спецслужб и военных.

Анастасия Туркова