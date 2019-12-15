Служба профилактики падений и переломов появится в России

Формирование Службы профилактики падений и переломов в России начнется в 2020 году, сообщает DEITA.RU.

Об этом рассказала на пресс-конференции главный внештатный специалист-гериатр Минздрава России, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева.

Создание такой структуры предусмотрено Комплексной межведомственной междисциплинарной программой профилактики падений и переломов у граждан старших возрастных групп, которая включена в федеральный проект «Старшее поколения».

Программа объединила гериатров, врачей общей практики, ревматологов, травматологов и ортопедов, других специалистов, которые намерены совместными усилиями решать проблему, применяя системный подход. Он включает самые разные меры: внедрение клинических рекомендаций, создание безопасной среды, правильное питание, физическую активность, обустройство дома, своевременную и правильную медицинскую помощь, создание службы реагирования «Тревожная кнопка», информирование населения.

По данным Ольги Ткачевой, цифра заболеваемости пожилых пациентов в России от перелома проксимального отдела бедра составляет 125 тыс. случаев в год, смертность — 46 тыс.. Экономические потери государства при отсутствии ранних хирургических вмешательств при таких переломах — 17 млрд руб., из них 8 млрд руб. — за счет бюджета, ФОМС и Фонда социального страхования.

Между тем, многих переломов можно было бы избежать, не создавая каких-то специальных служб, а контролируя те, что уже созданы. В первую очередь – коммунальные. Если они плохо очистили улицы и тротуары от снега и льда, то медики борются уже с последствиями, а не с причинами проблемы.

Дмитрий Санников