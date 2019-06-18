На Западе готовят кибератаки на Россию, предупреждает Служба внешней разведки(СВР), и ее глава Сергей Нарышкин, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на РИА «Новости».

Российская инфраструктура, по его словам, в опасности, стоит бить тревогу. В Уфе на международной встрече по безопасности шла речь именно об этом.

Также принята во внимание информация, опубликованная The New York Times. Издание сообщает, что спецслужбы США заняты ни чем иным, как внедрением вредоносного ПО в российские энергосистемы. Правда, президент Штатов Дональд Трамп завил, что такие публикации это госизмена, и от правды они далеки.

Тем не менее, Нарышкин уверен: Запад в киберпространстве не сотрудничества, мира и обмена знаниями ищет, а громит геополитических конкурентов Россию, Китай. И последствия этой войны могут не лучшим образом сказаться как на «геополитических конкурентах», так и на самих штатах.

Анастасия Туркова