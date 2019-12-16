Службу в армии могут отменить в России

Россияне продолжают голосовать за то, чтобы в России отменили срочную службу по призыву, сообщает DEITA.RU. Соответствующая петиция появилась на портале Change.

По мнению автора петиции Максима Шереметьева, сегодня солдаты, которые проходят службу по призыву, должны защищать родину, а не мыть полы и чистить уборные в части. Также Шереметьев считает, что на сегодняшний день служба в армии не что иное, как издевательство, хотя должна быть почетная обязанность.

Инициатор утверждает, что России нужна профессиональная, контрактная армия. За защиту Родины люди должны получать достойную зарплату.

С таким заявлением согласились уже 82 тысячи человек. При этом автор петиции рассчитывает набрать 150 тысяч и более.

Стоит отметить, что не все россияне согласны с такой позицией. Некоторые уверены, что если в России отменят службу по призыву, обязательно введут налог на защиту Родины.

Екатерина Брязгунова