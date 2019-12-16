telegr wh call

Новости

Мост из ЕАО в Китай будет сдан позже

16 Декабрь 2019, 15:45

Службу в армии могут отменить в России

16 Декабрь 2019, 15:30

Названы неочевидные причины развития рака

16 Декабрь 2019, 15:15

«Как противно» — символ Нового года подмочил репутацию супермаркета

16 Декабрь 2019, 15:00

«Глобальное потепление» - синоптики обещают сюрприз

16 Декабрь 2019, 14:45

АЗС поймали на грубом нарушении в Приморье

16 Декабрь 2019, 14:30

Появился список самых могущественных стран года

16 Декабрь 2019, 14:15

Новый способ заработка предложил Сбербанк

16 Декабрь 2019, 14:00

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Службу в армии могут отменить в России

армия

Россияне продолжают голосовать за то, чтобы в России отменили срочную службу по призыву, сообщает DEITA.RU. Соответствующая петиция появилась на портале Change.

По мнению автора петиции Максима Шереметьева, сегодня солдаты, которые проходят службу по призыву, должны защищать родину, а не мыть полы и чистить уборные в части. Также Шереметьев считает, что на сегодняшний день служба в армии не что иное, как издевательство, хотя должна быть почетная обязанность.

Инициатор утверждает, что России нужна профессиональная, контрактная армия. За защиту Родины люди должны получать достойную зарплату.

С таким заявлением согласились уже 82 тысячи человек. При этом автор петиции рассчитывает набрать 150 тысяч и более.

Стоит отметить, что не все россияне согласны с такой позицией. Некоторые уверены, что если в России отменят службу по призыву, обязательно введут налог на защиту Родины.

Екатерина Брязгунова

Читайте также:

Военные США и Украины пролетят над Россией

В жизни военнослужащих грядут изменения

Путин озабочен военным мятежом

Популярное

«Ваш счет заблокирован»: закон Поклонской приняла Госдума

Снег из Китая идет на Приморье

Власти избавятся от Почты России

«Здравствуй, Наташа»: русские девушки едут в Китай за женихами
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Что вы будете делать на новогодних каникулах?
Голосовать
Загрузка...