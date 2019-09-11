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Служебные свиньи вступят в ряды ФСИН

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село, свинья, поросенок, сельское хозяйство, частный дом

В Федеральной службе исполнения наказаний задумались о привлечении свиней к оперативной работе наравне со служебными собаками. Об этом сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Российскую газету».

Руководитель кинологической службы ФСИН России Дмитрий Макаров отметил, что служебные эксперименты с «пятачками» уже показали в деле уникальное обоняние и хороший дрессировочный потенциал «хрюшек». Госслужащий не исключает, что в будущем свиньи могут составить конкуренция привычным собакам в работе по поиску наркотиков и взрывчатых веществ.

Также Макаров рассказал, что до запуска эксперимента со служебными свиньями, современные кинологи включили в работу по задержанию преступников собак мелких пород, вроде пуделей и терьеров. Оказалось, что «карманные» сотрудники ФСИН справляются со своими задачами не хуже крупных собак за счет своей юркости и гибкости.

Екатерина Цой

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