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Служебные свиньи вступят в ряды ФСИН
11 Сентябрь 2019, 19:10
В Федеральной службе исполнения наказаний задумались о привлечении свиней к оперативной работе наравне со служебными собаками. Об этом сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Российскую газету».
Руководитель кинологической службы ФСИН России Дмитрий Макаров отметил, что служебные эксперименты с «пятачками» уже показали в деле уникальное обоняние и хороший дрессировочный потенциал «хрюшек». Госслужащий не исключает, что в будущем свиньи могут составить конкуренция привычным собакам в работе по поиску наркотиков и взрывчатых веществ.
Также Макаров рассказал, что до запуска эксперимента со служебными свиньями, современные кинологи включили в работу по задержанию преступников собак мелких пород, вроде пуделей и терьеров. Оказалось, что «карманные» сотрудники ФСИН справляются со своими задачами не хуже крупных собак за счет своей юркости и гибкости.
Екатерина Цой
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