Большинство жителей России считают военную службу обязательной для каждого мужчины, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Опрос Левада-центра показал, что россияне до сих пор положительно относятся к службе в армии и даже считают её необходимой "школой жизни" для каждого молодого человека. 60% опрошенных граждан считают это обязанностью мужчин.

24% опрошенных назвали военную службу долгом, который необходимо отдать своей стране. А вот бессмысленным прохождение "срочки" считает лишь 12% человек, принявших участие в опросе. В это же число входят и те, кто полагает, что её нужно избегать любыми способами.

Примечательно, что специалисты также интересовались у россиян и их мнением относительно полностью профессиональной армии. За переход на "контракт" высказался 31% респондентов. 49% опрошенных фактически поддержало текущий порядок, когда армия состоит из "срочников" и "контрактников".

Ранее сообщалось о том, что в российской армии появится новая должность и объяснялось зачем она нужна.

Дмитрий Шевченко