Странную историю рассказала приморский бизнес-омбудсмен Марина Шемилина на своей странице в Facebook, сообщает DEITA.RU.



По словам правозащитника, к ней за помощью обратился предприниматель. Он рассказал, что его покупатель пожаловался на качество товара спустя 9 лет после покупки. Этим товаром оказалась металлочерепица, и претензия покупателя в том, что ее цвет выгорел на южной стороне крыши.

«Покупатель требует возвратить деньги за черепицу в соответствии с действующими на сегодняшний день ценами и возместить работы по покрытию кровли и снятию черепицы. Формально, вопрос не в компетенции уполномоченного, но уж больно ситуация странная, да и предпринимателю надо помочь в любом случае хотя бы консультацией», - описывает ситуацию Марина Шемилина.

В итоге за консультациями обратились в Роспотребнадзор и другие уполномоченные ведомства. Все специалисты недоумевают от данной претензии. Вряд ли столь долгое сохранение цвета входит в гарантийный срок изделия. Посоветовали предпринимателю писать отрицательный ответ на претензию.

«Все бы ничего, но покупатель - действующий судья, и предприниматель очень опасается, что вновь окажется ответчиком в суде. Ведь ранее с ним уже происходил аналогичный случай, когда такой же покупатель, которому предприниматель, чтобы не портить себе нервы, полностью вернул деньги за черепицу и работы в досудебном порядке», - добавляет приморский бизнес-омбудсмен.

Подписчики под постом отметили, что уже встречались с подобными историями, и суд вставал на сторону покупателей. В результате бизнесу выставляют бесчисленные претензии на сумму, в разы превышающую стоимость товара.

Иван Крышан