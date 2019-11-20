Слёт молодых лидеров состоялся в Приморье

Артемовский филиал ВГУЭС стал площадкой слета молодежного движения из разных уголков Приморского края. В течение двух дней молодежного форума различные формы взаимодействия друг с другом испытали более двухсот ребят, сообщили DEITA.RU в городском управлении информации.

Участники слета приехали в Артем из Владивостока, Уссурийска и нескольких районов Приморья – Михайловского, Октябрьского, Пограничного, Ханкайского и Хасанского.

В первый день форума состоялось торжественное открытие слета и общение молодежи со спикерами – депутатом Заксобрания Игорем Чемерисом и начальником управления молодежной политики Артемовского городского округа Натальей Макиенко. Затем для участников мероприятия заработали тематические площадки разного формата и содержания.

Работу в рамках площадок активисты продолжили во второй день слета. Они прошли базовый сценический курс «КВН в Приморском крае», выступая на сцене и занимаясь подготовкой номеров. В другой зоне ребята занимались социальным проектированием, причем, большинство их проектов было направлено на развитие инициатив молодежи. Также участникам смены опытные спикеры рассказали о работе в сетевых и социальных медиа, а профессиональные видеомонтажеры и редакторы научили их базовым основам создания видеороликов.

По результатам слета все ребята получили сертификаты участника, а самые активные из них – брендированные подарки от организаторов.