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Смартфон на весах поможет сэкономить в магазине

магазин

Догадливые россияне изобрели новый способ сберечь деньги при походе в магазин

Современные супермаркеты все до единого дают возможность покупателям самим выбрать фрукты, овощи и другие продукты, а затем сложить в пакет и взвесить. Возле тех самых электронных весов иногда встречаются странные покупатели – вместо пакетов они кладут на весы свои смартфоны.

Издание Hi-tech объяснило, почему так стоит делать каждому. Дело в том, что весы могут обманывать. Либо сама техника «шалит», либо продавцы калибруют весы так, чтобы они показывали неправильный вес. В любом случае, платить за воздух придется покупателям. А вот смартфон на весах – отличный способ узнать, не врут ли они. Производитель всегда пишет точный вес гаджета, да и в 21 веке телефоны у нас всегда с собой, так что носить гирьку в кармане совершенно необязательно.

Взвесив сначала смартфон, а потом уже продукты, можно оценить, насколько весы наврали, и стоит ли покупать что-то на развес в этом магазине. Вместо смартфона можно использовать продукты, вес которых точно известен. Например, упаковку гречки или плитку шоколада.

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