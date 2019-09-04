Что может выручить вас, если вы попали в ДТП, и как облегчить последствия с помощью своего телефона, сообщает DEITA.RU со ссылкой на RuDorogi.

Лучший способ доказывать свою невиновность – видеорегистратор. Вся информация хранится на карте памяти в хорошем качестве, ее несложно просмотреть. Вместо него можно в некоторых случаях использовать свой смартфон, если скачать на него особое приложение и установить аппарат в держатель.

Если вы сразу сообщите инспектору, что снимали ДТП на камеру, это сократит разбирательства и поможет прояснить ситуацию. Убедитесь только, что инспектор не додумал многие детали сам, и постарайтесь объясниться. Но в любом случае наличие записи не позволит так просто вас обвинить.

Скопируйте видео в память телефона перед тем, как отдавать карту памяти сотруднику ГИБДД. Это выручит вас, если дело дойдет до суда, даже если карта «потеряется».

Но в случае использования смартфона в качестве регистратора установите его так, чтобы он не ограничил вам обзор, при этом захватывая в кадр дорогу и обочины.

Анастасия Туркова