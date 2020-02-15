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6 Декабрь 2019, 18:15

Смартфон взорвался в руках у школьника

Телефон

Мальчика доставили в больницу с ожогами

Несовершеннолетний житель Волгоградской области получил серьезные ожоги кистей из-за смартфона, который взорвался у него в руках, сообщает ИА DEITA.RU.

Данные о происшествие рассказали в областной полиции. В ведомстве отметили, что телефон начал нагреваться в кармане у ребенка. Мальчик почувствовал это и достал гаджет, после чего тот взорвался у него в руках и воспламенился.

Сейчас ребенок доставлен в больницу с ожогами.

Напомним, что Роскачество советовало заряжать гаджеты только с оригинальных, подходящих под конкретную модель зарядок. Также не стоит оставлять телефоны на солнце, или класть под подушку. В равной степени эти советы подходят и для ноутбуков. 

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