Смартфон взорвался в руках у школьника

Несовершеннолетний житель Волгоградской области получил серьезные ожоги кистей из-за смартфона, который взорвался у него в руках, сообщает ИА DEITA.RU.

Данные о происшествие рассказали в областной полиции. В ведомстве отметили, что телефон начал нагреваться в кармане у ребенка. Мальчик почувствовал это и достал гаджет, после чего тот взорвался у него в руках и воспламенился.

Сейчас ребенок доставлен в больницу с ожогами.

Напомним, что Роскачество советовало заряжать гаджеты только с оригинальных, подходящих под конкретную модель зарядок. Также не стоит оставлять телефоны на солнце, или класть под подушку. В равной степени эти советы подходят и для ноутбуков.