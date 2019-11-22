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Смартфоны и телевизоры подорожают – закон принят
Депутаты решили защищать российского производителя, сообщает
DEITA.RU.
Очередной закон принят депутатами Госдумы в третьем чтении. Теперь с 1 июля 2020 года в России будет запрещено продавать гаджеты без предустановленного российского программного обеспечения.
Список устройств пока неизвестен. На сайте Госдумы говорится, что его разработает российское правительство. Предполагается, что в список попадут смартфоны, планшеты и «умные» телевизоры.
С момента вступления закона в силу продавцы обязаны будут устанавливать российский софт на гаджеты. Какие именно программы хотят там видеть депутаты, также неизвестно. Однако многие эксперты предполагают, что такие манипуляции приведут не к удобству пользователей, а к подорожанию товаров.
Елена Миронова