Учёным удалось найти связь между повальным увлечением мобильными гаджетами и рисками развития ожирения у людей по всему миру, сообщает DEITA.RU.

Исследователи из колумбийского Университета Симона Боливара поставили эксперимент, в котором приняло участие 1060 молодых людей. Специалисты хотели выявить корреляцию между самочувствием и медицинскими показателями студентов, и тем, насколько активно они используют гаджеты.

Результатами работы учёных стали шокирующие цифры: как им удалось выяснить, 43% тех, кто пользовался смартфоном больше пяти часов в день, имели гораздо большую склонность к набору лишней жировой ткани, чем люди, использующие технологические блага умеренно.

Исследователи заметили, что зависимые от смартфонов люди, чаще предпочитают фастфуд здоровой и правильной еде, а также менее склонны к физическим упражнениям.

Таким образом, учёные рекомендовали всем любителям электронных устройств поменять свой образ жизни, дабы не нажить проблем со здоровьем.

Дмитрий Шевченко