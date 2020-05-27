Смартфоны подвели уссурийских коммунистов

Во вторник, 26 мая, пять депутатов Уссурийской городской думы фракции КПРФ не стали принимать участие в заседании, которое прошло в режиме онлайн, сообщает ИА DEITA.RU.



Коронавирусная пандемия внесла коррективы в работу городской думы Уссурийска, депутаты провели заседание режиме онлайн-конференции. Специально перед заседанием прошли тренировочные подключения к конференцсвязи, дважды депутаты встречались в онлайн-конференции до самого заседания.

Однако не все депутаты решили разделить бремя народа, то есть соблюсти режим самоизоляции, и поработать с дома пред компьютером или смартфоном. Пять депутатов от КПРФ решили принять участие в заседании в режиме офлайн и ради этого приехали в городскую думу Уссурийска. Осадив кабинет председателя думы, они заявили об отсутствии технической возможности принять участие в заседании в онлайн режиме. По их словам, у кого-то из них дома отключили электричество, у кого-то нет компьютера, поэтому они стали требовать выдать им ноутбуки, а для некоторых не хватило тестовых подключений, чтобы полностью разобраться с программой.

В результате под кабинетом председателя думы образовалась толпа людей, которая рвалась к нему в кабинет и снимала друг друга на смартфоны. Прорваться в заветные двери не удалось даже после вызова скорой помощи, «заботливые» коллеги посчитали, что Александру Чернышу стало плохо, ведь он никак не реагирует и не открывает дверь депутатам.

Почему депутаты КПРФ не стали использовать смартфоны для участия в заседании, вопрос открытый. По словам очевидцев, народные избранники свои мобильные телефоны использовали для съемок коридоров и приемных. Однако техническая возможность подключиться к заседанию с помощью смартфона имелась, ей воспользовался представитель ЛДПР.

В итоге народные избранники пропустили рассмотрения нескольких вопросов касающихся городской жизни. Так, они не заслушали отчет мэра, аудит Контрольно-счетной палаты, не проголосовали за снижение ЕНВД, не смогли внести корректировки в городской бюджет.

Напомним, что на прошлой неделе один из депутатов фракции КПРФ ударил сотрудника аппарата городской думы Уссурийска. Пострадавшая женщина обратилась в травмпункт, а силовые ведомства обещали дать юридическую оценку случившегося.