«Смех и грех» - маленькие машины кружат в ледяной ловушке

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Машины во Владивостоке не могут выехать со своих парковочных мест – им мешает гололед, сообщает DEITA.RU.

В паблике «Экипажи ДПС» размещено видео, на котором небольшая Nissan March из всех сил пытается вытащить другую иномарку из ледяного плена. Помогает ей несколько человек, пытаясь вытолкнуть пострадавшее авто.

Комментаторы в социальной сети сочувствуют обоим водителям, замечая, что ситуация выглядит несколько курьезно.

«Это так мило», «Вот бедняги… И смех, и грех», «Смешно им. Ну подойдите, да помогите вытолкнуть», - замечают подписчики.

Напомним, что после циклона 18 ноября столицу Дальнего Востока атаковал гололед. Некоторые улицы уже расчищены, однако, на многих дорогах до сих пор осталась скользкая ледяная корка. Особенно это заметно в отдаленных районах краевого центра.

 

Александра Маслова

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