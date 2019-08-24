Утопить свой автомобиль сегодня, 24 августа, можно сразу на нескольких приморских дорогах, сообщает DEITA.RU.

Поводком в очередной раз размыло дорогу на Находку в районе Смоляниново. Здесь дежурят наряды ГИБДД, направляя водителей в объезд. «Смельчаки», самонадеянно полагающиеся на свои внедорожники, могут увидеть, на что способны бурные потоки воды. Река не разбирается, какой там привод у автомобиля, и утягивает его под разрушенный мост. Людей удалось спасти с помощью сотрудников ДПС, залезшихз в воду и вытавщим пострадаших с помощью веревки.





Нет проезда в Находку и по другому объездному пути, через Шкотово. Дорога здесь тоже затоплена, и получить гидроудар двигателя здесь можно запросто. Два автомобиля уже безнадежно встали в воде.

«Дальше едешь – быстрее будешь». Эта поговорка сейчас как никогда применима к пути в Находку. Самый длинный, но и самый безопасный путь сейчас – через Партизанск. Крюк придется сделать большой, но и машину не утопите.

Дмитрий Санников