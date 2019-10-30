«Смело планировать будущее»: день судостроителя отмечают в Приморье

30 октября в России отмечается день судостроителя - с некоторых пор для Приморья это не просто праздник, а главный стимул к развитию, ведь именно здесь строится самая крупная и современная судоверфь в стране, сообщает DEITA.RU.

Накануне праздника премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил наращивать поставки отечественных судов и морской техники на мировой рынок и, конечно, свои приоритеты тоже закрывать. По мнению доцента Школы экономики и менеджмента ДВФУ, экономиста Максима Кривелевича, ССК «Звезда», возводимая консорциумом во главе с ПАО «НК «Роснефть» в Большом Камне, с этой задачей справится.

«Судостроительная отрасль в Приморье и на Дальнем Востоке достаточно разнообразная: если взглянуть на отрасль сегодня и подумать о будущих перспективах, то здесь много оптимизма. Уже сейчас в отрасли наблюдается потребность в новых, современных судах, для их строительства и развития этой отрасли государство сделало немало программ. При этом с гигантскими проектами без посторонней помощи справится ССК «Звезда». Так, именно она будет строить крупнейший в мире атомный ледокол «Лидер». Если серьезно говорить про «Звезду», то это не про регион, это общероссийский объект, как космодром «Восточный». Предприятие решает общероссийские вопросы и задачи государства. Но при этом не стоит забывать, что расположена «Звезда» в Приморье, и на судоверфи работают местные жители, для которых и были созданы рабочие места», - отметил эксперт.

ССК «Звезда» по праву является гордостью не только Приморья, но и всей страны. Недаром в сентябре этого года сюда пригласил главного гостя ВЭФ - премьер-министра Индии - президент России Владимир Путин. Крупнейшее в России и самое современное предприятие отрасли строится в крае по поручению президента с 2009 года. Мощности судоверфи «Звезда» позволят строить морскую технику любой степени сложности.

Реализация столь масштабного проекта вдохнула новую жизнь в регион, придав импульс не только его экономическому развитию. Работать на «Звезду» едут люди со всей страны. По мнению депутата Законодательного Собрания Приморского края Игоря Чемериса, масштабное производство окажет положительное влияние и на демографическую обстановку в регионе.

«Мы предполагаем, что подписание данного постановления даст новый импульс для отраслевого кораблестроения. Мы возродим те компетенции, которые были утеряны. Мы понимаем, что нам надо усилить подготовку кадров по этому направлению. Сегодня мы говорим о совершенно новой траектории развития судостроения на Дальнем Востоке, понимаем, что государство сосредоточено на отрасли. Новые производства создают рабочие места, приносят налоги в региональный бюджет. Это как раз те реперные точки, которые могут влиять на демографическую политику. Люди могут рассчитывать на стабильные рабочие места и планировать своё будущее. Отдельная составляющая - это строительство танкеров, это компетенции другого уровня. То, что сегодня возрождает судоверфь «Звезда» - это наша серьёзная заявка на геополитику России», - считает Игорь Чемерис.

Михаил Светлов