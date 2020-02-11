Смена элит и жесткий мунфильтр: к чему приведет муниципальная реформа в Приморье

Зачем районы Приморья реформируют в муниципальные округа, кто моделирует протесты и почему муниципальная реформа неминуемо приведет к смене местных элит и ужесточит прохождение муниципального фильтра на губернаторских выборах, ИА DEITA.RU рассказал политтехнолог Алексей Гавруков.

- Алексей, реформирование районов в округа вызвало в крае некоторые волнения и кажется нам темой недооцененной и недоосвещенной. В конце концов, именно из-за нее в Приморье формально отказались от проведения прямых выборов глав муниципалитетов. Можете в двух словах рассказать, что такое муниципальная реформа и зачем она нужна?

- Суть реформы простая: вместо самостийных поселений, в каждом из которых есть свой глава, дума и скудный бюджет, в каждом районе создается единая пирамида, которая управляет теми же территориями через специалистов на местах. Только у поселений не будет своих бюджетов и депутатов. Порядок реформы таков: сначала за переход в округ должны проголосовать местные жители, затем депутаты, последние самораспускаются, и объявляются выборы нового состава окружных депутатов. Первыми по этому пути пошли Чугуевский, Анучинский и Октябрьский округа, где 15 марта пройдут выборы новых депутатов.

- Почему реформу начали именно с этих районов, не все сразу?

- Чтобы разом все районы не полыхнули. Ситуация в них разная, где-то спокойнее, где-то сложнее. Да и не везде администрации достаточно сильные и авторитетные, чтобы обуздать местную анархию и по-человечески все организовать.

Вот Хасанский район, например. С точки зрения пересечения интересов элит самый интересный в крае, но поэтому же там каждый местный, даже самый мелкий начальник - сам себе воевода, тянут район в разные стороны. Его оставили на потом, начали с более простых территорий, чтобы обкатать механизм.

В Чугуевском районе, например, все проходит довольно гладко. Там глава реально молодец, много разговаривал с людьми, объяснял, что и как. 15 марта у них пройдут выборы, а также в Анучинском и Октябрьском районах. Хорольский на подходе. И к такому формату должны прийти остальные районы края. Там, где контакта с людьми нет, пытаются делать просто «указом сверху» - там проблемы. Как в Шкотовском районе

- Каковы плюсы муниципальной реформы, для краевого правительства, для самих территорий?

- Первый плюс – это повышение управляемости. В половине районов края его глава не может найти общий язык с главами поселений, у которых, при этом, чаще всего нет полномочий и возможностей что-то изменить, тем не менее, противодействие оказывают. В новой модели все специалисты на местах будут не выборными, а назначаемыми, а значит напрямую и беспрекословно подчиняться главе района.

- Но ведь это все равно, что один директор на три садика вместо одного?

- Нет, директора на месте, только они будут напрямую подчиняться главе района. Для него так, несомненно, будет проще. Это усиление вертикали власти, но и усиление персональной ответственности. Глава округа не сможет теперь все свалить на главу поселения.

Второй плюс – экономия денежных средств. Вопреки расхожему мнению, не на зарплатах депутатов, ибо, как правило, сельские народные избранники работают бесплатно, а штат специалистов местных администраций по факту после реформы сильно не сократят. Но сокращаются расходы на содержание местных администраций и выборы местных дум, а это достаточно существенно.

Но с точки зрения местных финансов гораздо важнее другое. Сейчас большая часть поселков в крае имеет очень скромный бюджет, не позволяющий в полной мере решать их задачи. Еле сводят концы с концами, довольствуясь ямочным ремонтом и латанием дыр. В итоге плохо всем. Объединенный же бюджет позволит участвовать в большем количестве краевых программ, предполагающих минимальное, 1-10%, но софинансирование. И это третий плюс.

- Если все действительно так, как вы говорите, почему же муниципальная реформа сопровождается массовыми митингами и протестами?

– Митинги и протесты не случайны. Чаще всего они происходят в самодостаточных поселениях. Самый громкий на сегодняшний день протест – в Горных Ключах, и он понятен, ведь их бюджет больше, чем всего Кировского района. Однако при переходе в округ они свой бюджет потеряют, это все равно, что объединить Москву и Московскую область. И это, с одной стороны, объективный минус реформы – формально, на душу населения тех же Горных Ключей действительно будет приходиться меньше средств. Но в целом объединение бюджетов поселений и района принесет им больше возможностей, о которых я уже говорил. Можно будет планировать полноценные работы, участвуя в краевых программах.

Страх же, что про маленькие поселения после реформы могут забывать, к сожалению, вполне реален. Это чисто человеческий фактор и будет зависеть только от приоритетов главы муниципального округа. Но про них забывают и при текущей системе. С учетом того, что спрос с начальников теперь будет на порядок строже (не на кого свалить, а полномочий станет больше), все же такой «забывчивости» явно станет меньше.

Еще к субъективным минусам относится позиция некоторых местных элит, которые не хотят терять статус или кормушку. К ним, как правило, относятся главы состоятельных поселений и приближенные к ним. Не секрет, что в той же Славянке, например, сформировалась когорта лиц, которые «сидят на госзаказе», отрабатывая 95% всех муниципальных контрактов. С грядущей муниципальной реформой они свою власть потеряют. Такие чаще всего и выступают заказчиками народных волнений на территориях.

- Приморский край – не первопроходец, такие процессы сейчас происходят по всей стране, зачем?

- Это поручение президента и федеральный тренд. В следующем году на уровень муниципальных образований планируется передать больше полномочий и финансирования. Пока же муниципалитеты не могут взять ни того, ни другого. На данном этапе в рамках этой реформы важно сформировать такие команды на территориях, которые справятся с новыми задачами.

- В Приморье более 100 сельских поселений, если каждое из них распустит думы, в крае станет меньше как минимум на 1000 депутатов – а ведь это не просто народные избранники, но и источники подписей на муниципальном фильтре.

- Совершенно верно. Поэтому не стоит недооценивать муниципальную реформу. Борьба за губернаторскую власть начинается там, на местах. Если ранее можно было понадеется, что мало у кого хватит сил собрать 100500 муниципальных подписей, то теперь счет будет идти на десятки. А значит, оппозиционные кандидаты уже сейчас могут создать себе подушку безопасности на будущие выборы. Если кто-то уже сейчас озаботится, чтобы провести по всему краю три десятка «своих» муниципальных депутатов - для него муниципальный фильтр станет формальностью.

И наоборот. Если продолжать спать до самых выборов, как у нас зачастую и бывает, и проснуться уже только к моменту подачи документов в избирком, то пройти мунфильтр таким соням будет на порядок сложнее: одно дело ловить рыбку в мутной воде тысяч депутатов, другое дело - когда во всем крае их останется порядка 400, а значит, и власти проще будет держать руку на пульсе.

- Похоже, что у этой реформы далеко идущие последствия, неочевидные на первый взгляд?

- Да, и первое – это существенное обновление депутатского корпуса. Оно обусловлено несколькими причинами: во-первых, немногие горят желанием быть сельскими депутатами. Возможностей и полномочий что-то изменить реально мало у них. Хотя, безусловно, до сих пор есть и такие, которые думают, что там, как говорится, медом намазано, и в случае избрания кто-то даст им миллион или взятки станет предлагать. И это касается не только местных депутатов, но и, пардон, депутатов ЗАКСа. Второе – многие попросту не справились со своей работой, и их вряд ли выберут на новый срок. Таким образом, к власти в районах неизбежно придут новые лица, а естественная смена элит на местах предвещает смену элит в крае на грядущих выборах депутатов ЗАКС.

Ведь любые выборы опираются на местные элиты. Так что можно сказать, что кампания по выборам депутатов ЗАКС в Приморье уже стартовала.