Смена власти: Мишустин заразился коронавирусом

Председатель правительства России Михаил Мишустин заразился коронавирусом. Исполнять обязанности премьер-министра будет Андрей Белоусов, сообщает ИА DEITA.RU.

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о заражении коронавирусом. Получив положительный тест на коронавирус, он сообщил об этом по видеосвязи Президенту России Владимиру Путину. Глава государства пожелал ему выздоровления и попросил позвонить ему из больницы.

Всех лично контактировавших с Михаилом Мишустиным чиновников дополнительно проверят на коронавирус. Их не так много, потому что официальные встречи и совещания несколько недель назад были переведены в режим конференц-связи или телефонных звонков.

Президент России Владимир Путин подписал Указ «Об исполнении обязанностей Председателя Правительства Российской Федерации». На время болезни Мишустина исполняющим обязанности председателя правительства назначен первый заместитель премьер министра Андрей Белоусов.

Председатель правительства обратился к гражданам, попросив их максимально серьезно отнестись к коронавирусной инфекции и ее распространению: «Впереди майские праздники, и прошу вас всех оставаться дома и соблюдать все необходимые ограничения. Уверен, что вместе нам удастся победить эту инфекцию и вернуться к привычной жизни. Правительство предпринимает и будет предпринимать для этого все необходимые шаги».