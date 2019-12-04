Смерть на охоте отправила трех полицейских за решетку

В Приморье возбуждено уголовное дело по превышения должностных полномочий полицейскими, сообщает DEITA.RU со ссылкой на СУ СК России по региону.

Как рассказали в ведомстве, с 26 по 28 октября в одном из отделений полиции поселка Кавалерово стражи порядка применили не совсем корректные методы расследования к жителю села Зеркальное. В связи с выявленным данным фактом было принято решение возбудить уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий» УК РФ. Санкции по данной статье достигают 10 лет лишения свободы.

На данный момент задержаны три сотрудника полиции. Решается вопрос о том, чтобы все стражей порядка заключить под стражу.

Напомним, в начале ноября стало известно, что в селе Зеркальном пропал мужчина. Вскоре после этого в прокуратуру обратилась мать друга пропавшего без вести человека. Судя по истории, опубликованной в Сети, а вышла она, мягко говоря, прескверная. Двое мужчин отправились на охоту, а трое сотрудников полиции якобы на «охоту за охотниками». «Охота» последних была оказалась очень удачной — в результате младший мужчина погиб, а старший полностью взял на себя вину. Однако по словам матери, он оговорил себя после трех суток пыток в отделении полиции.

Екатерина Брязгунова