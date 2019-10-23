Смертельно опасно: опытные водители так никогда не сделают

Опытные водители дали несколько полезных советов новичкам по безопасному вождению, о которых точно не расскажет инструктор в автошколе. Об этом сообщает DEITA.RU.

Первый совет - никогда не терять бдительность при повороте налево т.к. именно этот маневр считается самым рискованным и является одной из самых частых причин возникновения ДТП. Важно помнить, что опасность для водителя представляет не только встречные авто, но и все остальные участники дорожного движения.

«Подъехав к разделительной линии на своей проезжей части, не спешите заранее поворачивать колеса влево. В случае если сзади едущий автомобиль не заметит вас и наедет, ваш автомобиль неминуемо занесет на полосу встречного движения. Возможно, под колеса других машин. Поэтому в ожидании благоприятного момента для поворота колеса стоит держать в положении прямо», - отмечают водители.

Второй совет - всегда пропускать дорогу неадекватным водителям, «летящих» на полной скорости на трассе по встречке.

«Что-то показывать фарами, жать на клаксон для привлечения внимания «камикадзе» - бесполезно. Если вы встретили на дороге этого персонажа, то единственное верное решение - это включить правый поворотный огонь и прижать к обочине дороги, чтобы пропустить его», - рассказывают опытные автолюбители.

Третий совет связан с вождением автомобиля во время затора на встречной полосе. Водителям советуют максимально внимательно вести автомобиль в такой ситуации т.к. скопление машин на встречке закрывает обзор на пешеходов.

«Даже если ваша полоса свободна для движения - не стоит давить на газ и мчатся на максимально разрешенной на этом участке дороги скорости. Очень часто пешеходы пользуются автомобильными заторами для того, чтобы быстро перебежать дорогу в неположенном месте, не задумываясь, что на встречной полосе автомобили едут на обычной скорости», - подметили автолюбители посоветовав новичкам выбирать для движения правую полосу дороги.

Екатерина Цой