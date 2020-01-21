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Смертельно опасный вирус вырвался на свободу: чего ждать россиянам
В связи с внезапной вспышкой нового коронавируса в Китае Всемирной организацией здравоохранения было решено созвать в среду 22 января экстренное заседание, сообщает DEITA.RU по материалам Федерального агентства новостей.
Как известно, из-за смертельного вируса 2019-nCoV, разгулявшегося в Китае, уже погибло четыре человека, и болезнь продолжает стремительно распространяться не только по КНР, но и за ее пределами. Уже были зафиксированы случаи заражения в Японии, Тайланде и Южной Корее. Все заразившиеся контактировали с больными в Китае или посещали рынок в Ухане, который считается первым очагом распространения опасной болезни.
Роспотребнадзор в своем сообщении на сайте отмечает повышенный риск распространения болезни за пределами КНР в связи с возросшим наплывом туристов во время празднования Китайского Нового года. При этом в ведомстве заверили, что держат ситуацию под контролем, плотно сотрудничая с аналогичными ведомствами Китая.
В Сингаруре и Гонконге уже приняли карантинные меры, изолируя пациентов с лихорадкой и одышкой, особенно тех, кто прибыл из Уханя. А также был усилен санитарный контроль через границу в приграничных территориях. Прибывающих из Китая туристов проверяют с помощью тепловизоров на наличие повышенной температуры, однако уже к концу января планируют запустить экспресс-тест по выявлению коронавируса, который сможет точно определить наличие смертельной болезни.
Признаками заражения коронавирусом 2019-nCoV являются респираторные симптомы, кашель, одышка, затрудненное дыхание. Чтобы минимизировать риск заражения, ВОЗ настоятельно рекомендует ограничить себя в контактах с уличными животными и теми, у кого присутствуют симптомы гриппа и простуды, а также тщательно обрабатывать мясо и яйца при приготовлении пищи.