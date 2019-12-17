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Смертельное ДТП: внедорожник опрокинулся на трассе
Скользкая проезжая часть становится причиной многих ДТП на приморских трассах с самого утра. 17 декабря около Находки опрокинулся внедорожник, сообщает DEITA.RU.
Как пишет один из городских пабликов, автомобиль марки «Нива» слетел с трассы утром.
«Водитель получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб еще до приезда врачей».
Отметим, сегодня с самого утра из-за жесткого гололеда в крае не прекращаются ДТП. Часто машины съезжают в кювет – уже дважды съехали автомобили в районе Горностая. К счастью, обошлось без жертв.
О том, что на дорогах в гололедицу необходимо быть особенно внимательными, неоднократно предупреждала краевая ГИБДД. Следует тщательно следить за скоростью езды и неукоснительно выполнять правила дорожного движения.
Александра Маслова