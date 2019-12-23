Смертельное селфи: подросток погиб на железной дороге

13-летний житель Владивостока погиб на крыше вагона электоропоезда в попытке сделать селфи, сообщает DEITA.RU.

ДВЖД сообщает о том, что мальчик залез на крышу вагона, чтобы сфотографироваться. Он решил не обращать внимания на знаки, предупреждающе об электроопасности и забрался на вагон. Там пострадавший получил сильный разряд тока, после чего скончался на месте.

ДВЖД отмечается, что за год – это третий смертельный случай в столице Приморья, когда погоня за «интересным селфи» отправляет подростка на «тот свет». Сейчас трагических инцидентов стало меньше – в 2018 году таким образом погибло шестеро детей. В предыдущие годы таких случаев было еще больше.

РЖД настоятельно рекомендует родителям подробно и тщательно объяснять подросткам, как правильно вести себя на железной дороге и чего делать нельзя ни в коем случае.

Как правило, подобные трагедии случаются из-за недостатка информированности подростков. Однако, снижение количества подобных случаев говорит о том, что работа в этом направлении ведется. Несмотря на это, в идеале таких инцидентов не должно происходить вовсе.

Александра Маслова