Новости
Эксперты рассказали, что делать при отказе тормозов
23 Декабрь 2019, 19:45
«В смысле пообещала» — агентство недвижимости разгневало женщину
23 Декабрь 2019, 19:30
Полиция рассказала, как «разводят» горожан на крупные суммы
23 Декабрь 2019, 19:15
Названы регионы, где 31 декабря объявлен выходным
23 Декабрь 2019, 19:00
Врачи рассказали о незаметных симптомах рака
23 Декабрь 2019, 18:45
Банки станут отказывать в обслуживании некоторым клиентам
23 Декабрь 2019, 18:30
Владельцы таких авто могут не бояться угона
23 Декабрь 2019, 18:15
Известного хирурга отстранили от работы
23 Декабрь 2019, 18:00
Смертельное заболевание пришло на Дальний Восток
Студентов, школьников и работников учебных заведений и социальных учреждений отстранили от занятий и работы, сообщает DEITA.RU. Об этом пишет ТАСС.
На данный момент в Республике Саха (Якутия) отмечается сразу 40 случаев заболевания корью. При этом 10 из них — это несовершеннолетние граждане. Удалось установить, что в контакте с больными находились 7,7 тысячи человек, и только 6,3 тысячи имеют прививку от кори.
Более того, те дети, у которых нет прививок от кори, не смогут посещать новогодние праздники, отметил Роспотребнадзоре.
Чтобы не было распространения этого опасного заболевания было принято решение запретить посещать студентам лекции, школьникам уроки, а соцработникам офисы.
Екатерина Брязгунова