telegr wh call

Новости

Эксперты рассказали, что делать при отказе тормозов

23 Декабрь 2019, 19:45

«В смысле пообещала» — агентство недвижимости разгневало женщину

23 Декабрь 2019, 19:30

Полиция рассказала, как «разводят» горожан на крупные суммы

23 Декабрь 2019, 19:15

Названы регионы, где 31 декабря объявлен выходным

23 Декабрь 2019, 19:00

Врачи рассказали о незаметных симптомах рака

23 Декабрь 2019, 18:45

Банки станут отказывать в обслуживании некоторым клиентам

23 Декабрь 2019, 18:30

Владельцы таких авто могут не бояться угона

23 Декабрь 2019, 18:15

Известного хирурга отстранили от работы

23 Декабрь 2019, 18:00

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Смертельное заболевание пришло на Дальний Восток

врачи, медики, исследование

Студентов, школьников и работников учебных заведений и социальных учреждений отстранили от занятий и работы, сообщает DEITA.RU. Об этом пишет ТАСС.

На данный момент в Республике Саха (Якутия) отмечается сразу 40 случаев заболевания корью. При этом 10 из них — это несовершеннолетние граждане. Удалось установить, что в контакте с больными находились 7,7 тысячи человек, и только 6,3 тысячи имеют прививку от кори.

Более того, те дети, у которых нет прививок от кори, не смогут посещать новогодние праздники, отметил Роспотребнадзоре.

Чтобы не было распространения этого опасного заболевания было принято решение запретить посещать студентам лекции, школьникам уроки, а соцработникам офисы.

Екатерина Брязгунова

Читайте также:

Пенсионер за рулем? С какого возраста запрещено ездить за рулем

Популярные лекарства не только бесполезны, но и опасны

Популярный продукт обвинили в развитии рака

Популярное

История о пропавших рыбаках в Приморье получила продолжение

Массовая драка рыбаков попала на видео в Приморье

«Все в море»: угольный терминал пылит в Приморье

Пенсионер за рулем? С какого возраста запрещено ездить за рулем
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Что вы будете делать на новогодних каникулах?
Голосовать
Загрузка...