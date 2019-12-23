Смертельное заболевание пришло на Дальний Восток

Студентов, школьников и работников учебных заведений и социальных учреждений отстранили от занятий и работы, сообщает DEITA.RU. Об этом пишет ТАСС.

На данный момент в Республике Саха (Якутия) отмечается сразу 40 случаев заболевания корью. При этом 10 из них — это несовершеннолетние граждане. Удалось установить, что в контакте с больными находились 7,7 тысячи человек, и только 6,3 тысячи имеют прививку от кори.

Более того, те дети, у которых нет прививок от кори, не смогут посещать новогодние праздники, отметил Роспотребнадзоре.

Чтобы не было распространения этого опасного заболевания было принято решение запретить посещать студентам лекции, школьникам уроки, а соцработникам офисы.

Екатерина Брязгунова