Смертельные заблуждения: в это верит каждый водитель

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автомобиль, руль, авто, машина

Многие водители, однажды услышав некое утверждение, не проверив, считают его достоверным. ИА DEITA.RU решило разобраться, какие из заблуждений не только являются ложными, но и могут причинить серьезный вред здоровью.

Самое безопасное место — за водителем. Некоторые считают, что во время аварии водитель интуитивно будет уходить от удара, поэтому за ним безопаснее всего. Это не так. Самое безопасное место в автомобиле находится сзади с правой стороны машины.

Курить у открытого бензобака опасно, потому что может произойти взрыв. Это не так. От тлеющей сигареты никакого взрыва быть не может. Даже если окурок кинуть в лужу бензина — он потухнет. Здесь стоит понимать, что взрывоопасны сами пары бензина, но для их воспламенения, пишет Dixnews, нужна большая концентрация и открытое пламя.

Картонка в решетке радиатора позволит сохранить тепло в машине. Данное утверждение было актуально еще 20–25 лет назад. Новые транспортные средства в этом не нуждаются.

Екатерина Брязгунова

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