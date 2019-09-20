Новости
Александр Тютерев: Выбранный путь развития сельского хозяйства края ошибочен
20 Сентябрь 2019, 15:04
Названы регионы с самыми большими зарплатами
20 Сентябрь 2019, 15:00
Смертельные заблуждения: в это верит каждый водитель
20 Сентябрь 2019, 14:54
Дмитрий Медведев отменил праздники
20 Сентябрь 2019, 14:30
Разлив нефти у столичного берега попал на видео
20 Сентябрь 2019, 14:15
Кинофестиваль «Меридианы Тихого» завершился в Приморье
20 Сентябрь 2019, 14:08
За эти действия с машиной точно лишат прав
20 Сентябрь 2019, 14:00
Генконсульство КНДР высказалось о конфликте рыбаков и пограничников
20 Сентябрь 2019, 13:57
Смертельные заблуждения: в это верит каждый водитель
20 Сентябрь 2019, 14:54
Многие водители, однажды услышав некое утверждение, не проверив, считают его достоверным. ИА DEITA.RU решило разобраться, какие из заблуждений не только являются ложными, но и могут причинить серьезный вред здоровью.
Самое безопасное место — за водителем. Некоторые считают, что во время аварии водитель интуитивно будет уходить от удара, поэтому за ним безопаснее всего. Это не так. Самое безопасное место в автомобиле находится сзади с правой стороны машины.
Курить у открытого бензобака опасно, потому что может произойти взрыв. Это не так. От тлеющей сигареты никакого взрыва быть не может. Даже если окурок кинуть в лужу бензина — он потухнет. Здесь стоит понимать, что взрывоопасны сами пары бензина, но для их воспламенения, пишет Dixnews, нужна большая концентрация и открытое пламя.
Картонка в решетке радиатора позволит сохранить тепло в машине. Данное утверждение было актуально еще 20–25 лет назад. Новые транспортные средства в этом не нуждаются.
Екатерина Брязгунова