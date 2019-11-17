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Смерти подобно: экипаж судна отказался выходить в море

Судно

Бунт на корабле. Именно таким термином можно обрисовать ситуацию, которая сложилась на траулере, порт приписки Невельск, сообщает DEITA.RU. Капитан-директор из Находки при поддержке экипажа вступил в открытую конфронтацию с судовладельцем из-за технического состояния сейнера, находящегося неподалеку от острова Кунашир.

По данным информагентства «Сахалин-инфо», капитан вступил в должность 13 ноября и после двухдневной проверки понял, что на таком судне выходить в море смертельно опасно: и машина, и все механизмы изношены. Более того, были обнаружены пробоины в корпусе, который на скорую руку залатали цементными ящикам. Вечно выходят из строя приборы навигации.

В связи с этим капитан-директор начал заваливать судовладельца рапортами о том, что нужен срочный ремонт и выходить в море, тем более Охотское, на таком судне нельзя. В ответ его попытались списать на берег, как пьяницу. Однако это не вышло, судовой врач не подтвердил алкогольного опьянения.

В ситуации подключилась транспортная прокуратура.

Ситуацию прокомментировал капитан с многолетним стажем из Приморья. «Только капитан принимает окончательное решение идти в море или не идти, так как несёт всю ответственность, включая уголовную. Судовладелец не может заставить, он может лишь сменить капитана на другого, и тогда он будет решать идти в море или нет. Подобные случаи будут повторяться все чаще, потому что основу нынешнего дальневосточного рыболовного флота составляют сейнеры и траулеры 40-летней постройки и замены им нет», — сказал он.

Екатерина Брязгунова

 

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