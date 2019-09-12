Смертная казнь не за горами? Медведев пригрозил гильотиной

Главный ресторатор страны Игорь Бухаров поинтересовался о том, каким Медведев видит систему наказания для тех, кто не соблюдает санитарные нормы, которые были созданы в 1930-х годах и до сих пор действуют. «Нас интересует регуляторная гильотина – вопрос серьезный, ведь существуют старые санитарные правила, которые были созданы в далекие в тридцатые годы», — сказал Бухаров. Кроме того, Бухаров указал на то, что советские/российские требования одни, а технические регламенты ЕАЭС совершенно другие. При этом соответствовать требования ЕАЭС, как оказалось проще.

В связи с этим глава правительства Дмитрий Медведев отметил, что на сегодняшний день перед российской властью стоит важная задача — отменить все те акты, которые были приняты более ста лет назад, сразу после того, как большевики в 1917 году пришли к власти. Работа в данном направлении, по словам, премьер-министра ведется — восьмичасовой рабочий день с легкой руки Медведева был отменен накануне.

Кроме того, сегодня необходимо провести анализ того, какие старые нормативные акты полезны, а какие нет. Этой тонкой работой займется аппарат правительства, также будут привлекаться эксперты и представители различных министерств и ведомств.

«И этим они сейчас займутся, при этом займутся очень тщательно, так как в противном случае их придётся подвергнуть той самой гильотине и они могут разделить участь Максимилиана Робеспьера», — сказал Медведев в рамках программы.

Ознакомившись в социальных сетях с содержанием совещания в российском правительстве, граждане пришли к выводу, что премьер-министр тонко намекает, что в стране давно пора возвращать смертную казнь.

К слову, ранее DEITA.RU информировало о том, что депутат Государственной Думы Александр Шерин высказался за снятие моратория на смертную казнь для двух видов преступников: террористов и коррупционеров, которых, как известно, в высших правительственных кругах предостаточно.

Екатерина Брязгунова