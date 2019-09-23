Смешение лекарств грозит смертью

Смешение лекарств может грозить летальным исходом, сообщает DEITA.RU. Об этом заявили на «МедикФоруме».

Если вы решили смешать средства от кашля и противоаллергические препараты — это чревато передозировкой, которая будет проявляться в виде сонливости и вялости.

Винегрет из антидепрессантов и обезболивающих способен вызвать кровотечение в желудке. Такие побочные эффекты будут при смешении противовирусных и успокоительных, аспирина и антикоагулянтов. Кроме того, такие совместные употребления препаратов могут закончиться инсультом и кишечными кровотечениями.

Смерть может подкрасться неожиданно после одновременного принятия обезболивающих и успокоительных. Такие побочные действия связаны с тем, что каждое из озвученных лекарств уменьшает число ударов сердца.

Екатерина Брязгунова