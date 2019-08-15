Приморской краевой филармонии в октябре 2019 года исполняется 80 лет. В честь знаменательной даты готовится большой и необычный концерт. Праздничный вечер состоится 4 октября, сообщает DEITA.RU.

Артисты уже начали подготовку к юбилейному выступлению. Как сообщили в приморской филармонии, зрителей ожидает очень смешной, абсолютно не академический концерт, несмотря на то, что на сцене в этот вечер выступит Тихоокеанский симфонический оркестр. Отбор репертуара идёт самый тщательный. Филармония «собирает» программу из «концертных сливок» - особо ярких и интересных номеров своего репертуара.

По задумке выступления пройдут на контрастах. Так, вести программу будут два ведущих - академический ведущий и некий его антипод, который весь вечер будет ломать стереотипы, юморить и шутить. Всё смешается: академическое искусство, рок, эстрада… Филармония обещает задействовать весь арсенал своих возможностей. Будут элементы «капустника», выступления ансамблей и солистов. В юбилейном концерте филармония обещает показать разножанровость своей организации во всей красе. Но «во главе угла» всё же ставится исполнительское мастерство Тихоокеанского симфонического оркестра.

День рождения – это праздник, Приморская краевая филармония в честь круглой даты обещает сделать для зрителей праздничный яркий музыкальный подарок.

Ирина Павленко