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СМИ назвали страны, победившие коронавирус с выгодой
Государства смогли еще и укрепить валюту
Американский новостной телеканал CNBC перечислил государства, которые не только справились с угрозой распространения коронавируса нового типа, но еще и вышли из этой борьбы победителями, сообщает ИА DEITA.RU.
Таких стран немного. Эксперты, беседовавшие с американским каналом, назвали только три: Южную Корею, Новую Зеландию и Австралию, пишет РИА «Новости». Этому способствовал комплекс факторов.
Во-первых, на территории именно этих стран власти оперативно ограничили распространение заболевания, что помогло в сжатые сроки справиться с эпидемией. Во-вторых, это позволило не потратить много времени на перезапуск экономики, бизнес снова заработал. В-третьих, имеющий партнерские отношения со всеми этим государствами Китай уже начал снимать торговые ограничения. Валюты тройки стран стали сильнее, и для инвесторов это серьезно повышает привлекательность.