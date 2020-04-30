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Злость, непонимание, испуг: Рейд полиции во Владивостоке вызвал яркие эмоции у горожан

30 Апрель 2020, 20:12

Рыбакам-любителям Росрыболовство хочет позволить продавать улов

30 Апрель 2020, 19:45

За проднаборами для школьников Владивостока просят приходить пап

30 Апрель 2020, 19:15

Медведев заявил, что ситуация тяжелее кризиса 2008

30 Апрель 2020, 18:45

Новый рекорд: 7 тысяч россиян заразились коронавирусом за сутки

30 Апрель 2020, 18:15

В Партизанске ликвидируют скандальную свалку

30 Апрель 2020, 17:36

Солодов лично взялся за дело о погибших на ферме животных

30 Апрель 2020, 17:15

Платошкин: «Китай должен заплатить за эпидемию»

30 Апрель 2020, 16:52

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коронавирус

Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

17 Февраль 2020, 14:13

СМИ назвали страны, победившие коронавирус с выгодой

медицинские принадлежности, градусник, коронавирус

Государства смогли еще и укрепить валюту

Американский новостной телеканал CNBC перечислил государства, которые не только справились с угрозой распространения коронавируса нового типа, но еще и вышли из этой борьбы победителями, сообщает ИА DEITA.RU.

Таких стран немного. Эксперты, беседовавшие с американским каналом, назвали только три: Южную Корею, Новую Зеландию и Австралию, пишет РИА «Новости». Этому способствовал комплекс факторов.

Во-первых, на территории именно этих стран власти оперативно ограничили распространение заболевания, что помогло в сжатые сроки справиться с эпидемией. Во-вторых, это позволило не потратить много времени на перезапуск экономики, бизнес снова заработал. В-третьих, имеющий партнерские отношения со всеми этим государствами Китай уже начал снимать торговые ограничения. Валюты тройки стран стали сильнее, и для инвесторов это серьезно повышает привлекательность.

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