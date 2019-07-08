Это произойдет в ближайшее время, сообщает DEITA.RU.



Ротация глав регионов продолжается в России. РБК со ссылкой на источник, близкий к администрации президента, сообщает о том, что в отставку могут уйти сразу два губернатора.

По данным издания, лишиться губернаторского кресла может глава Архангельской области Игорь Орлов. По результатам закрытых соцопросов Орлов занял третье место среди глав, отставки которых население ждет больше всего. На его рейтинг также оказал влияние скандал со свалкой в Шиесе.

Еще один губернатор, который рискует своим постом, – глава Ростовской области Василий Голубев. По данным РБК, за последние несколько лет в регионе развалились сразу несколько важных предприятий.

Также ходят слухи об отставках главы Костромской области Сергея Ситникова, главы Камчатки Владимира Илюхина, руководителя ЕАО Александра Левинталя и главы Коми Сергея Гапликова.

Ранее ИА DEITA.RU подробно писало о том, в каких дальневосточных регионах высокий уровень протестных настроений. В исследовании оказалась и Камчатка, в которой, по факту, запретили митинговать в центре городов.

Елена Миронова