Люди пострадали из-за паводка и попросили привезти им самое необходимое: сигарет, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Известия».

Суровые граждане из Амурской области получат свои сигареты, как говорит замминистра экономразвития и внешних связей региона Татьяна Величко. Нашлись спонсоры, которые готовы это сделать для тех, кто пострадал от паводка в селе Угловом.

Эвакуироваться местные жители не пожелали и приняли решение переживать подъем уровня воды на сопке. При этом они воспользовались призывом губернатора Приамурья Василия Орлова доставлять страждущим необходимое и запросили сигареты и сладости. Губернатор посоветовал гражданам бросать курить.

Впрочем, в инструкциях, где регламентируются потребности людей в чрезвычайных ситуациях, сигареты действительно присутствуют – в определенном количестве: полпачки на один день. Но, тем не менее, в данном случае потребность граждан удовлетворяли спонсоры, а не государство.

Напомним: режим ЧС был введен в Приамурье двадцать пятого июля в связи с паводком после ливней.

Анастасия Туркова