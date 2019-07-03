Члены экипажа служили в засекреченной части в Санкт-Петербурге, сообщает DEITA.RU.



Спустя почти два дня после трагедии с глубоководным аппаратом в Североморске в Сеть начали утекать подробности произошедшего. Так, анонимные источники рассказали о том, где на самом деле служили моряки-подводники и что именно, вероятно, горело. ИА DEITA.RU публикует возможные версии трагедии.

По версии «Открытых медиа», пожар случился не на самом глубоководном аппарате, а на атомной подводной лодке, которая является носителем аппарата. К такому выводу пришли два собеседника издания.

Журналисты «Фонтанки», в свою очередь, узнали о том, где служили погибшие моряки-подводники. Напомним, по словам президента, на аппарате было семь капитанов Первого ранга и два Героя России. Так, по версии журналистов издания, все моряки были приписаны к секретной части в Санкт-Петербурге. В открытых источниках, пишет «Фонтанка», указано, что часть занимается эксплуатацией атомных глубоководных станций. При этом, в Сети имеются интересные подробности о деятельности части: это разведка.

Елена Миронова