Птицы в огромном количестве обитают у границ аэропорта не просто так, сообщает DEITA.RU.



В четверг в подмосковье чуть не случилась авиакатастрофа: в двигатели взлетевшего в Жуковском самолета «Аэробус» попало несколько чаек. К счастью, все пассажиры и члены экипажа выжили: пилоты сумели посадить лайнер в чистом поле.

Как удалось выяснить изданию Life, чайки у аэропорта обитают не просто так. В километре от взлетно-посадочной полосы есть озеро Глушица. Земля по обе стороны от водоема в аренде у компании «Гарантия-строй». Только вот никакого строительства или других работ у озера не ведется – там образовалась огромная свалка. Сначала – стройматериалов. Потом – бытовых отходов – жители окрестных городов сделали свой вклад.

Именно из-за обилия мусора, а также близости Москва-реки в том месте и гнездятся чайки. Судя по фотографиям и видео из подмосковного городка, их правда несчетное количество. И все это – буквально у границ аэропорта. А ведь птицы – самая большая угроза безопасности полетов.

По данным «СПАРК-Интерфакс», компания, которая владеет землями вокруг озера, принадлежит Родиону Кузину. Это депутат городского округа Жуковский. Кроме того, Кузин входит в Комиссию по вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства и природопользования. Местная администрация пока никак не комментирует информацию об озере и свалке.

Не удалось получить комментарии и от представителей аЭропорта. Там отказываются раскрывать информацию о работе службы орнитологической защиты аэропорта. Пока неизвестно, работали ли специалисты в тот злополучный день, пишет Lenta.ru.

Елена Миронова