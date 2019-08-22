Александра Назарова скончалась во вторник, но у нее осталась маленькая внучка, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА «ФАН».



Во вторник, 20 августа, стало известно о том, что в больнице скончалась известная советская и российская актриса Александра Назарова. Она известна многим по ролям в фильме «А если это любовь» и сериалу «Моя прекрасная няня».

Как стало известно журналистам, Назарова последние 8 лет воспитывала свою внучку. О судьбе родителей девочки артистка никогда не рассказывала. Скорее всего, их давно нет в живых. Сейчас девочке 10 лет – Назарова переписала все имущество на нее.

Однако есть одна проблема – с кем девочка будет жить теперь. С наибольшей долей вероятности, ее опекуном станет сестра ее дедушки (мужа Александры Назаровой).

Елена Миронова