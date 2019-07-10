Эксперты предположили, что настоящей причиной пожара могла стать диверсия, сообщает DEITA.RU.



В настоящее время комиссия продолжает расследование пожара на подлодке вблизи Североморска. По предварительным данным, пожар начался в новой части глубоководной станции «Лошарик».

По данным РБК, на подлодке было 24 спальных места, на ней помимо этого могло находиться до пяти человек. Однако данных о количестве человек на аппарате нет и не будет - это секретно. По словам источника издания, семь из 14 погибших - капитаны первого ранга. И это нормальный состав для таких подлодок: на таких глубинах работают только опытные люди. Экипаж «Лошарика» не предполагает срочников - только офицеры.

Эксперты также сделали предположения о причинах пожара. Первая версия - это взрыв литиевой батареи аккумулятора. Ранее считалось, что они абсолютно безопасны.

Вторая версия - это диверсия. Однако пока нет серьезных причин рассматривать ее как основную.

Вопросы вызывает и количество смертей. По информации источника, у каждого члена экипажа есть противогазы - портативный дыхательный аппарат (ПДА). Его обязаны надевать в таких ситуациях. ПДА дает примерно 20 минут на то, чтобы выбраться. Еще 40 минут дают изолирующие противогазы - они тоже должны были быть у каждого. Вероятно, никто из погибших не успел их надеть: на подлодках такой конструкции достаточно двух вдохов, чтобы потерять сознание при пожаре.

Елена Миронова