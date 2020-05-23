СМИ: В центре Москвы произошёл захват заложников

Российские СМИ сообщают о захвате заложников в одном из московских отделений "Альфа-Банка", передаёт ИА DEITA.RU со ссылкой на 360tv.ru.

По предварительной информации от источников издания в правоохранительных органах, одна из сотрудниц отделения банка на Земляном Валу в Москве успела позвонить в полицию.

По её словам, захватчик, одетый форму службы доставки Delivery Club, угрожает взорвать здание. Сообщается, что в банке может находиться до пяти заложников. Пока неизвестно, были ли в отделении посетители.

На место происшествия прибыли сотрудники спецслужб и машины скорой. О требованиях захватчика, которому, по предварительным данным, 27 лет, пока информации нет.