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СМИ: В центре Москвы произошёл захват заложников

Росгвардия

Правоохранители начали переговоры с предполагаемым захватчиком

Российские СМИ сообщают о захвате заложников в одном из московских отделений "Альфа-Банка", передаёт ИА DEITA.RU со ссылкой на 360tv.ru.

По предварительной информации от источников издания в правоохранительных органах, одна из сотрудниц отделения банка на Земляном Валу в Москве успела позвонить в полицию.

По её словам, захватчик, одетый форму службы доставки Delivery Club, угрожает взорвать здание. Сообщается, что в банке может находиться до пяти заложников. Пока неизвестно, были ли в отделении посетители.

На место происшествия прибыли сотрудники спецслужб и машины скорой. О требованиях захватчика, которому, по предварительным данным, 27 лет, пока информации нет.

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