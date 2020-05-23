Новости
СМИ: В центре Москвы произошёл захват заложников
23 Май 2020, 21:40
Арест за неуплату штрафов предложили отложить в России
23 Май 2020, 21:15
Путин напомнил о необходимости платить по счетам
23 Май 2020, 20:15
Право на досрочную пенсию дадут особым россиянам
23 Май 2020, 19:45
Политолог: «цифровой ошейник» накинут на обычных граждан
23 Май 2020, 19:15
Россиянам пропишут новую обязательную справку
23 Май 2020, 18:45
Эксперт: Политическая борьба партий проходит только на местном уровне
23 Май 2020, 18:15
Россиянам начнут выделять государственные квартиры
23 Май 2020, 17:45
СМИ: В центре Москвы произошёл захват заложников
Правоохранители начали переговоры с предполагаемым захватчиком
Российские СМИ сообщают о захвате заложников в одном из московских отделений "Альфа-Банка", передаёт ИА DEITA.RU со ссылкой на 360tv.ru.
По предварительной информации от источников издания в правоохранительных органах, одна из сотрудниц отделения банка на Земляном Валу в Москве успела позвонить в полицию.
По её словам, захватчик, одетый форму службы доставки Delivery Club, угрожает взорвать здание. Сообщается, что в банке может находиться до пяти заложников. Пока неизвестно, были ли в отделении посетители.
На место происшествия прибыли сотрудники спецслужб и машины скорой. О требованиях захватчика, которому, по предварительным данным, 27 лет, пока информации нет.