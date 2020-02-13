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6 Декабрь 2019, 18:15

СМИ: В России гибнет здравоохранение

врач, хирург

Отечественной медицине вынесли вердикт

Старейшая и крупнейшая британская газета The Times выпустила материал, в котором констатировала гибель российской системы здравоохранения, сообщает DEITA.RU.

Журналисты взяли в качестве показного примера, якобы иллюстрирующего общее состояние медицины в России, больницу в уральском городе Богдановиче. 

Там, по информации издания, многократно используют одноразовые простыни, врачи перерабатывают и получают нищенскую зарплату.

Кроме этого, The Times пишет о постоянном снижении количества больниц по всей России. Отметим, что ранее с критикой системы отечественного здравоохранения выступал президент страны Владимир Путин.

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