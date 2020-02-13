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СМИ: В России гибнет здравоохранение
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СМИ: В России гибнет здравоохранение
Отечественной медицине вынесли вердикт
Старейшая и крупнейшая британская газета The Times выпустила материал, в котором констатировала гибель российской системы здравоохранения, сообщает DEITA.RU.
Журналисты взяли в качестве показного примера, якобы иллюстрирующего общее состояние медицины в России, больницу в уральском городе Богдановиче.
Там, по информации издания, многократно используют одноразовые простыни, врачи перерабатывают и получают нищенскую зарплату.
Кроме этого, The Times пишет о постоянном снижении количества больниц по всей России. Отметим, что ранее с критикой системы отечественного здравоохранения выступал президент страны Владимир Путин.