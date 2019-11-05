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Смоет: штормовое предупреждение объявлено на Дальнем Востоке

Качка на море

Жителей Алеутского муниципалитета и Командорских островов предупредили о возможной опасности сильного шторма, сообщает DEITA.RU.

По данным регионального МЧС, утром 6 ноября волны высоток в 8-9 метров накроют побережье Усть-Камчатского, Карагинского и Олюторского районов. Шторм закончится только вечером, а начнется с утра.

«Сейчас мы проводим оповещение экипажей судов, которые находятся рядом с опасными районами, чтобы они могли укрыться от стихии в безопасном месте», - отметили в ведомстве.

Александра Маслова

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