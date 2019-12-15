Смог накрыл город: видео

В социальные сети "утекло" видео, на котором приморский город Дальнегорск накрывает смогом и дымом. Судя по кадрам, речь идёт о горении отходов с производственной базы пиломатериалов, в районе улицы Черняховского. Местные жители уже успели выразить свое возмущение в интернет-пространстве, сообщает DEITA.RU

Стоит отметить, что согласно экспертным оценкам, количество древесных отходов в Дальнегорске примерно равно 110 кубических метров за одни сутки. Претензии жителей понятны и обоснованы. Густой смог и дым - сомнительный спутник здорового и чистого города, считают они. Вот что еще пишут пользователи Instagram, где и было опубликовано шокирующее видео.

"Жгут ежедневно. К сожалению мы, рядом живущие, не знаем что. Но администрация города в лице председателя административной комиссии обьяснила что это работает производственная база. Думаю, что нам жителям всё равно что работает. Жители города не должны задыхатьсяот этих выхлопных газов!!! руководители города, пожалуйста, наведите порядок. Жители этого района просто заложники. В любом производстве нужно соблюдать систему очистки"

"Там нет производственной базы. Там огромная печь и он просто жгет горбыль,опилки,отходы от пилорам"

"Лучше бы котельную ими топили. Нам бы дешевле платить за тепло"

"В этом районе, не безопасно жить и просто случайно там оказаться. На сопке прогуливаются китайцы с собаками. Поднимаются в недострой и там отдыхают. В этом районе не одна деревопереработка!? Сочувствую жителям"

Евгений Черемухин