Прошел почти год с того момента, как россияне поняли — повышение пенсионного возраста неизбежно, и почти полгода, как пенсионная реформа вступила в силу. Россияне продолжают возмущаться, а депутаты, представители власти, чиновники, да и не только, продолжают подливать масло в огонь. Так, в очередной раз в интернете появилась информация о том, что россиян старше 70 лет хотят признать недееспособными. Мотивы, конечно, данного шага благородные — обезопасить стариков от мошенников, однако россияне увидели в этой инициативе нечто иное.

«Схема, на мой взгляд, очень простая. Раз человек недееспособен, то его, в нашем случае пенсионера, можно отдать в дом престарелых, естественно, забрав у него квартиру в пользу государства и пенсию. Вместо допустим 18 000 пенсии, его посадят на довольствие в 8000 рублей и всё. Это ж какая экономия», — рассуждают люди в Сети.

Насколько реально принятие такого закона и чем это грозит для страны, корреспондент DEITA.RU выяснял у юриста, адвоката конторы адвокатов № 13 Вячеслава Азорин.

«Скажу честно, что я о подобном законопроекте никогда не слышал. Мне очень сложно представить, что такой проект закона у нас в России могут принять, поскольку это существенно нарушит права наших пенсионеров, так как в памяти свежа еще пенсионная реформа. Я не думаю, что наше правительство пойдет на очередной шаг по ущемлению прав наших пенсионеров. Данный закон будет противоречить многим нормам права, в том числе Конституции и Гражданскому кодеку РФ.

В рамках ГК РФ признать гражданину недееспособным может только суд и только в том случае, если у нас гражданин страдает каким-либо психическим расстройством, в результате которого он не может понимать значение своих действий и руководить ими.

Если вдруг такой закон решат принять, то для начала нужно будет изменить Гражданский кодекс и Конституцию Российской Федерации. Более того, он вызовет возмущение в обществе, поскольку напрямую затрагивает права граждан на свободу и распоряжение своим имуществом. Далеко не все пенсионеры в 70 лет у нас не понимают того, что они совершают. В этом возрасте люди чаще всего вполне адекватные и в принудительном порядке ограничивать их дееспособность, я думаю, что это будет неправильно, но главное — незаконно.

В том случае, если этот закон все-таки примут, я не думаю, что наши пенсионеры лишатся квартир и пенсий, потому что у большинства есть родственники — дети и внуки, которые, по идеи, должны стать опекунами и сберегать имущество пенсионеров.

Я не думаю, что здесь государство преследует цель каким-то образом забрать имущество или лишить граждан пенсии.

Что касается конкретно этого законопроекта, то скажу так: в Сети либо на страницах желтой прессы могут много говорить о разных проектах законов, однако далеко не все такие предполагаемые законы вступают в силу. На данный момент нужно просто подождать и понять, насколько это достоверная информация», — рассказывает Вячеслав Азорин.

Стоит отметить, что впервые информация о данной инициативе появилась на просторах интернета во время обсуждения пенсионной реформы в июне 2018 года. Спустя год эта тема вновь воскресла, однако реального подтверждения, что данный законопроект существует, нет.

Екатерина Брязгунова