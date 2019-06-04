Государство наказало банк за введение в заблуждение потенциальных клиентов, сообщает DEITA.RU.

За причинение дискомфорта гражданам, Федеральная антимонопольная служба оштрафовала Росбанк на 300 тысяч рублей. Финансовая организация перешла черту в деле СМС-рассылки с предложением о возможности оформления кредита.

Ранее в отношении Росбанка было возбуждено дело о нарушении федерального закона «О рекламе». Причиной стало распространение СМС о кредите без указания всех существенных условий, влияющих на его фактическую стоимость.

Такие действия банка могли привести к тому, что человек, "клюнувший" на заманчивое предложение, мог узнать о неожиданных "подводных камнях" сделки уже постфактум.

В свою очередь ФАС вовремя обратила на это внимание и напомнила финансовой организации, что отсутствие в рекламе хотя бы одного условия, влияющего на его стоимость, без указания всех остальных условий, определяющих полную стоимость кредита, является нарушением.

Ранее сообщалось, что ФСБ теперь может получать информацию о пользователях приложения Tinder. Сотрудники спецслужб по запросу могут узнать множество подробностей о личности интересующего их человека.